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Интернет с орбиты: в космос отправили 36 спутников OneWeb

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
28 декабря, 08:43
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В понедельник, 27 декабря Россия запустила на орбиту ракету-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36 спутниками OneWeb
Россия запустила в космос ракету с 36 спутниками
Россия запустила в космос ракету с 36 спутниками

Спутники были выведены на орбиту в рамках миссии №37 в 15:10 по киевскому времени.

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Запуск ракеты стартовал с Байконура и стал 24 для российских космических ракет, сообщил Роскосмос, который транслировал его онлайн.

По данным россиян, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока прошли в штатном режиме.

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Система спутников OneWeb предназначенна для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

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На июль 2021 года общее количество спутников в сети составляло 254, по состоянию на сегодня их вывели на орбиту 394.

Всего планируется запустить 600 спутников на высоте 1200 км над поверхностью Земли со сроком службы в 5 лет.

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Напомним, ранее украинский спутник "Сич-2" интегрировали с ракетой Falcon-9. Его должны запустить в космос 13 января.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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