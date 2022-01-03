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Мільярд секунд від старту: як з'явився телескоп Hubble

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 січня, 10:37
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Знаменитий телескоп NASA Hubble розпочав свою роботу більше 1 мільярда секунд тому – це майже 280 тисяч годин, або 32 роки
Hubble пропрацював понад 1 мільярд секунд
Hubble пропрацював понад 1 мільярд секунд / Фото: Wikipedia

За цей мільярд секунд Hubble, запущений 24 квітня 1990 року, провів більше 1,5 млн спостережень.

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Астрономи, використовуючи дані телескопа, що робить знімки в інфрачервоному діапазоні, опублікували більше 19 тисяч наукових праць, повідомили вчені у Instagram.

Сім років до запуску "Діскавері"

Спочатку Hubble хотіли запустити ще 1983 року, але численні затримки розробників дзеркала та аварії космічних місій затягли процес на 7 років.

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Він був доставлений на орбіту за допомогою шатла "Діскавері" з космічного центру по Флориді, США.

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До екіпажу увійшли п'ятеро астронавтів NASA: Лорен Шрайвер; Чарльз Болден; Стівен Хоулі; Брюс МакКендлесс і Кетрін Саллівен.

Запуск за 2,5 млрд доларів

Телескоп призначався для спостережень у діапазоні від ультрафіолетового до майже інфрачервоного.

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Його роздільна здатність повинна була бути у 10 разів вищою, ніж у наземних приладів.

Його запуск обійшовся в 2,5 млрд доларів, хоча початковий бюджет становив 400 млн.доларів, загальні витрати на проєкт тільки на кінець 1990-х склали 6,6 млрд доларів.

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Для обслуговування телескопа та його ремонту було запущено чотири експедиції, одну з яких розбили на два вильоти.

"Старший брат" у 100 разів потужніший

Тепер Hubble отримав "старшого брата" – найкращий телескоп у світі, у 100 разів потужніший, змогли запустити на орбіту 25 грудня 2021 року.

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Космічний апарат імені Джеймса Вебба зніме перші зірки у Всесвіті та збере дані про вуглекислий газ на інших планетах, щоб знайти там життя.

На його розробку пішло близько 20 років, над проектом працювали 14 країн, 300 університетів усього світу, а бюджет склав більше 10 млрд доларів.

Тим не менш, він не замінить Hubble повністю – телескопи працюватимуть паралельно, виконуючи різні цілі на шляху до космічного прогресу.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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