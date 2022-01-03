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Миллиард секунд от старта: как появился телескоп Hubble

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 10:37
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Знаменитый телескоп NASA Hubble начал свою работу боле 1 миллиарда секунд назад – это почти 280 тысяч часов, или 32 года
Hubble проработал более 1 миллиард секунд
Hubble проработал более 1 миллиард секунд / Фото: Wikipedia

За этот миллиард секунд Hubble, который был запущен 24 апреля 1990 года, провел более 1,5 млн наблюдений.

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Астрономы, используя данные телескопа, делающего снимки в инфракрасном диапазоне, опубликовали более 19 тысяч научных работ, сообщили ученые в Instagram.

Семь лет до запуска "Дискавери"

Изначально Hubble хотели запустить еще в 1983 году, но многочисленные задержки разработчиков зеркала и аварии космических миссий затянули процесс на 7 лет.

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Он был доставлен на орбиту с помощью шаттла "Дискавери" из Космического центра по Флориде, США.

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В экипаж вошли пятеро астронавтов NASA: Лорен Шрайвер; Чарльз Болден; Стивен Хоули; Брюс МакКэндлесс и Кэтрин Салливэн.

Запуск за 2,5 млрд долларов

Телескоп предназначался для наблюдений в диапазоне от ультрафиолетового до почти инфракрасного.

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Его разрешающая способность должна была быть в 10 раз выше, чем у наземных приборов.

Его запуск обошелся в 2,5 млрд долларов, хотя начальный бюджет составлял 400 млн долларов, общие расходы на проект только на конец 1990-х составили 6,6 млрд долларов.

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Для обслуживания телескопа и его ремонта были запущены четыре экспедиции, одну из которых разбили на два вылета.

"Старший брат" в 100 раз мощнее

Теперь Hubble получил "старшего брата" – лучший телескоп в мире, в 100 раз мощнее, смогли запустить на орбиту 25 декабря 2021.

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Космический аппарат имени Джеймса Уэбба снимет первые звезды во Вселенной и соберет данные об углекислом газе на других планетах, чтобы найти там жизнь.

На его разработку ушло около 20 лет, над проектом работали 14 стран, 300 университетов всего мира, а бюджет составил более 10 млрд долларов.

Тем не менее, он не заменит Hubble полностью – телескопы будут работать параллельно, выполняя разные цели на пути к космическому прогрессу.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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