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Спіральна галактика у сузір'ї Діви: найкраще фото телескопа Хаббл у 2021 році

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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2 січня, 15:48
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Фото спіральної галактики NGC 5037 було визнано найкращим, зробленим телескопом Хаббл у 2021 році. За нього віддали голоси понад 40 відсотків із 15 тисяч тих, хто проголосував
Краще фото телескопа Хаббл у 2021 році
Краще фото телескопа Хаббл у 2021 році / Фото: NASA

Голосування за найкраще фото з космосу проходило на сторінці телескопа у Twitter. Загалом на вибір було представлено чотири фото.

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Полум'яна туманність:

Зовнішні планети:

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Галактики:

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Галактика NGC 5037:

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Спіральна галактика NGC 5037 у сузір'ї Діви була вперше задокументована Вільямом Гершелем у 1785 році. Вона знаходиться приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землі.

До речі, зробити фото стало можливим завдяки ширококутній камері 3 Хаббла (WFC3). Вона була встановлена на телескоп астронавтами у 2009 році під час обслуговування 4-ї місії. То була остання місія з обслуговування телескопа.

WFC3 – дуже універсальна камера, оскільки вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, тим самим надаючи велику інформацію про об'єкти, які вона спостерігає, пише NASA.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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