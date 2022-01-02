Спіральна галактика у сузір'ї Діви: найкраще фото телескопа Хаббл у 2021 році

Голосування за найкраще фото з космосу проходило на сторінці телескопа у Twitter. Загалом на вибір було представлено чотири фото.
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Полум'яна туманність:
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Зовнішні планети:
Галактики:
Галактика NGC 5037:
А вам яке фото сподобалося?
Спіральна галактика NGC 5037 у сузір'ї Діви була вперше задокументована Вільямом Гершелем у 1785 році. Вона знаходиться приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землі.
До речі, зробити фото стало можливим завдяки ширококутній камері 3 Хаббла (WFC3). Вона була встановлена на телескоп астронавтами у 2009 році під час обслуговування 4-ї місії. То була остання місія з обслуговування телескопа.
WFC3 – дуже універсальна камера, оскільки вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, тим самим надаючи велику інформацію про об'єкти, які вона спостерігає, пише NASA.