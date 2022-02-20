Не тільки кросівки, а й фастфуд: McDonald's спускається у метавсесвіт

McDonald's приєднується до метавсесвіту за такими компаніями, як Nike, Alo Yoga, YG Entertainment, BAPE, та багатьма іншими

Мережа швидкого харчування теж вирушить до метасвіту / Фото: Getty Images, Pixabay

Раніше ми вже писали, що Nike взує метавсесвіт у свої кросівки, тепер мережа ресторанів швидкого харчування подала 10 заявок на реєстрацію товарних знаків у цифровому просторі.

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Заявки містять товарні знаки для віртуальних харчових продуктів та напоїв, мультимедійних файлів і невзаємозамінних токенів – NFT, пише hypebae.

Крім того, McDonald's планує створювати віртуальні концерти та інші заходи, а також віртуальні ресторани з реальними та віртуальними товарами.

"Біг Мак" можна буде замовити прямо у метавсесвіті. Фото Getty Images

Цікаво, що фізичні продукти будуть доступні з доставлянням додому. Хоча ідея замовити справжню їжу у віртуальному просторі звучить дивно, компанія знайшла цьому пояснення. Таким чином голодні користувачі віртуальної реальності зможуть купувати їжу, не "відкладаючи навушників", пояснили у McDonald's.

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Новина про участь у метасвіті з'явилася після того, як McDonald's приєднався до святкування місячного Нового року в метавсесвіті.

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