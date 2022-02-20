Не только кроссовки, но и фастфуд: McDonald’s спускается в метавселенную

McDonald’s присоединяется к метавселенной вслед такими компаниями, как Nike, Alo Yoga, YG Entertainment, BAPE и многими другими

Сеть быстрого питания тоже отправится в метамир / Фото: Getty Images, Pixabay

Ранее мы уже писали, что Nike обует метавселенную в свои кроссовки, а теперь сеть ресторанов быстрого питания подала 10 заявок на регистрацию товарных знаков в цифровом пространстве.

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Заявки включают товарные знаки для виртуальных продуктов питания и напитков, мультимедийных файлов и невзаимозаменяемых токенов – NFT, пишет hypebae.

Кроме того, McDonald’s также планирует создавать виртуальные концерты и другие мероприятия, а также виртуальные рестораны, представляющие реальные и виртуальные товары.

Биг Мак можно будет заказать прямо в метавселенной. Фото Getty Images

Интересно, что физические продукты будут доступны с доставкой на дом. Хотя идея заказать настоящую еду в виртуальном пространстве звучит чуждо, компания нашла этому объяснение.

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Таким образом голодные пользователи виртуальной реальности смогут покупать еду, не "откладывая наушники", пояснили в McDonald’s.

Новость об участии в метамире появилась после того, как McDonald’s присоединился к празднованию Лунного Нового года в метавселенной.

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