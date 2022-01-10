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Летающий рюкзак за спиной: создан робот-спасатель в костюме железного человека

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 января, 19:16
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Группа ученых из исследовательского центра в Италии создали летающего робота, похожего на супергероя Marvel – Железного человека
Робот-андроид вытащит людей из-под завалов
Робот-андроид вытащит людей из-под завалов

Небольшой человекоподобный робот, названный iCub, будет летать с помощью двигательного рюкзака.

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В ладонях андроида будут системы, позволяющие ему контролировать мощность и направление, пишет ladbible.

Специалисты надеются, что размер и двигательные способности робота позволят ему достигать мест, недоступных для людей или дронов.

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При высоте 104 см iCub имеет размер пятилетнего ребенка. Он может ползать на четвереньках, ходить, сидеть и манипулировать объектами с помощью рук.

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На сегодняшний день построено более 40 роботов, которые доступны в лабораториях по всему миру, в Европе, США, Корее, Сингапуре, Китае и Японии.

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Чувствительная кожа всего тела робота позволит ему физически взаимодействовать с окружающей средой, в том числе с людьми.

В дальнейшем он сможет, например, поддерживать спасателей во время стихийных бедствий. Спасатель весит 30 кг или 33 кг с аккумулятором и имеет две камеры и два микрофона.

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Напомним, ранее Инженеры собрали беспилотный трактор, управляемый смартфоном.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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