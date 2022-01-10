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Інженери зібрали безпілотний трактор, керований смартфоном

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 17:29
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Компанія John Deere представила безпілотний трактор вагою в 20 тисяч кілограм, яким можна керувати за допомогою смартфона
Трактором тепер можна керувати, не виходячи з офісу
Трактором тепер можна керувати, не виходячи з офісу

Винахід може працювати 24 години на добу, його розробляли близько 20 років. Фермери зможуть керувати ним з дистанційних офісів.

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Безпілотний трактор оснащений шістьма парами камер, GPS і використовує штучний інтелект для перевірки свого становища. The Science Times .

Трактор також зможе визначити, чи перебуває на його шляху тварина чи об'єкт. Технологія обробляє площу, щоб посадити насіння по прямій лінії.

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Його перша версія оснащена плугом і буде доступна в США в 2022 році, але поки що немає точної дати, коли вона буде доступна за межами країни.

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Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-8 найдивніших технологій, представлених на виставці CES-2022

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Крім того, ми відібрали ТОП-15 найцікавіших гаджетів та пристроїв, які презентували на початку 2022 року

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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