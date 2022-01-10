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Ілон Маск показав вежу, яка лапами ловитиме ступіні Starship

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 16:29
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Компанія SpaceX показала вежу для обслуговування з "лапами" для лову прискорювача космічного корабля Starship
Ілон Маск показав, як повертатиме Starship на Землю неушкодженим
Ілон Маск показав, як повертатиме Starship на Землю неушкодженим

Демонстрація відбувалася на полігоні Starbase у Техасі: 140-метрова вежа MechaZilla повинна зловити своєю "рукою" ступінь Super Heavy при її поверненні на Землю.

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За задумом винахідників, вежа ловитиме механізм у повітрі, повідомив мільярдер Ілон Маск у Twitter.

Випробування самого Starship мали розпочатися вже у січні 2022, але, як ми вже писали раніше, їх відклали майже до весни через побоювання держорганів США у безпеці таких тестів.

Саме корабель Starship, за задумом Ілона Маска, має доставити на Марс перших людей вже в найближчі три роки, після чого розпочати поступову колонізацію Червоної планети.

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Для цього, втім, SpaceX ще потрібно допрацювати двигуни Raptor 2. Голова компанії раніше повідомив, що двигун стабільно працює при тиску 300 бар, чим побив свій минулий рекорд.

Як ми вже писали раніше, Ілон Маск минулого року попередив про ризики банкрутства своєї космічної компанії.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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