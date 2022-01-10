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Прогнози протестів: США навчили ШІ передбачати політичні перевороти

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 10:15
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Страх політичного перевороту в США призвів до того, що американці посилили свою роботу над програмами прогнозування заворушень у країні
ШІ навчили пророкувати протести, як погоду
ШІ навчили пророкувати протести, як погоду / Фото: Getty Images, Pixabay

Алгоритми зможуть передбачати політичні заворушення в різних країнах світу так, подібно до прогнозів погоди, обіцяють фахівці.

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Після нападу на Капітолій 6 січня 2021 інженери змінили модель програми CoupCast, щоб передбачити наступні подібні заворушення у США, пише The Washington Post.

Раніше її робота концентрувалася на тих державах, де такі заворушення трапляються частіше. Як приклад уразливих демократій фахівці наводять Україну та Туреччину.

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Нова модель програми аналізує більше змінних, таких як:

  • демократична історія країни;
  • демократичний "відкат";
  • економічні коливання;
  • рівні соціальної довіри;
  • збої у роботі транспорту;
  • нестійкість погоди та інші.

Організація PeaceTech Lab з округу Колумбія в 2022 році також перезапустить Ground Truth, яка використовує ШІ для прогнозування насильства, пов'язаного із виборами.

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Американці таким чином сподіваються передбачити можливі політичні кризи, які, за прогнозами, можуть посилитися в США до виборів 2024 року.

Скептики водночас попереджають: інструменти прогнозування можуть використовуватися для виправдання придушення мирних протестів також в інших країнах.

Видання уточнює, що Пентагон, ЦРУ та Державний департамент США вже використовує ШІ для прогнозування переворотів у всьому світі.

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А у грудні 2021 року військові фахівці розробили програму, яка прогнозує, які дії США можуть засмутити Китай.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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