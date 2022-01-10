Прогнози протестів: США навчили ШІ передбачати політичні перевороти

Алгоритми зможуть передбачати політичні заворушення в різних країнах світу так, подібно до прогнозів погоди, обіцяють фахівці.
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Після нападу на Капітолій 6 січня 2021 інженери змінили модель програми CoupCast, щоб передбачити наступні подібні заворушення у США, пише The Washington Post.
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Раніше її робота концентрувалася на тих державах, де такі заворушення трапляються частіше. Як приклад уразливих демократій фахівці наводять Україну та Туреччину.
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Нова модель програми аналізує більше змінних, таких як:
- демократична історія країни;
- демократичний "відкат";
- економічні коливання;
- рівні соціальної довіри;
- збої у роботі транспорту;
- нестійкість погоди та інші.
Організація PeaceTech Lab з округу Колумбія в 2022 році також перезапустить Ground Truth, яка використовує ШІ для прогнозування насильства, пов'язаного із виборами.
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Американці таким чином сподіваються передбачити можливі політичні кризи, які, за прогнозами, можуть посилитися в США до виборів 2024 року.
Скептики водночас попереджають: інструменти прогнозування можуть використовуватися для виправдання придушення мирних протестів також в інших країнах.
Видання уточнює, що Пентагон, ЦРУ та Державний департамент США вже використовує ШІ для прогнозування переворотів у всьому світі.
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А у грудні 2021 року військові фахівці розробили програму, яка прогнозує, які дії США можуть засмутити Китай.
Контекст
- Раніше ми писали про те, як технології можуть змінити світ у 2022 році і чи стане він схожим на фантастичні фільми.
- Крім того, японці наприкінці 2021 року створили дронів, яких, за їхніми словами, неможливо викрасти, щоб зламати