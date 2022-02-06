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СЬОГОДНІ Техно

Королева Ямайки та адмірал: маловідомі факти про Єлизавету II, у якої ювілей правління

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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6 лютого, 00:18
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Рівно 70 років тому цього дня на престол Великої Британії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева – історія дня за хвилину
Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Колаж: Сьогодні

Єлизавета II є довгостроковим і найстарішим монархом у британській історії, а також найдавнішим і найстарішим главою держави у світі.

Спадкоємиця

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Насправді 6 лютого 1952 року не був святковим днем ні для спадкоємиці престолу, ні для всієї Британії: у цей день пішов із життя отець Єлизавети, Король Георг VII. Сама спадкоємиця престолу цього дня перебувала з чоловіком в африканській Кенії, де зробила зупинку на шляху до Австралії. У Британію вона повернулася вже Королевою Єлизаветою II, хоча сама церемонія коронації відбулася лише наступного року.

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

Змінився світ

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Дивно, як змінився мир та людство з моменту вступу на престол Єлизавети II:

  • в СРСР ще правив Йосип Сталін;
  • ще була побудована (і тим паче, зруйнована) Берлінська стіна;
  • людина ще не побував у космосі та на Місяці;
  • не проводилися (навіть не були придумані) чемпіонати Європи з футболу та єврокубки у їхньому нинішньому вигляді;
  • не існувало Інтернету (і навіть передумов для його створення), а телебачення було в зародковому стані.

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

Власне, і Єлизавета II зійшла на престол не лише як Королева Великої Британії, а й усієї Британської імперії, яка ще існувала, хоч і почала трансформацію в Співдружність націй.

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Чим і ким вона править?

Єлизавета II, що носить титул Глави Сполученого королівства, і є монархом в 15 незалежних державах. Крім, власне, Великобританії, вона також королева в Австралії, Антигуа та Барбуді, Багамах, Белізі, Гренаді, Канаді, Новій Зеландії, Папуа – Новій Гвінеї, Сент-Вінсент та Гренадини, Сент-Кітсі та Невісі, Сент-Люсії, Соломонових Острів, Тувалу, Ямайці.

Єлизавета II
Єлизавета II / Фото: Getty Images

А ще вона – Верховний головнокомандувач збройних сил Великої Британії (що для України особливо важливо у контексті останніх подій) та Лорд Верховний адмірал Сполученого королівства.

Загалом, як то кажуть (співається в гімні Британії): "God Save the Queen!" ("Боже, бережи Короля/Королеву!")

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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