Королева Ямайки та адмірал: маловідомі факти про Єлизавету II, у якої ювілей правління

Єлизавета II є довгостроковим і найстарішим монархом у британській історії, а також найдавнішим і найстарішим главою держави у світі.
Спадкоємиця
Насправді 6 лютого 1952 року не був святковим днем ні для спадкоємиці престолу, ні для всієї Британії: у цей день пішов із життя отець Єлизавети, Король Георг VII. Сама спадкоємиця престолу цього дня перебувала з чоловіком в африканській Кенії, де зробила зупинку на шляху до Австралії. У Британію вона повернулася вже Королевою Єлизаветою II, хоча сама церемонія коронації відбулася лише наступного року.
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Змінився світ
Дивно, як змінився мир та людство з моменту вступу на престол Єлизавети II:
- в СРСР ще правив Йосип Сталін;
- ще була побудована (і тим паче, зруйнована) Берлінська стіна;
- людина ще не побував у космосі та на Місяці;
- не проводилися (навіть не були придумані) чемпіонати Європи з футболу та єврокубки у їхньому нинішньому вигляді;
- не існувало Інтернету (і навіть передумов для його створення), а телебачення було в зародковому стані.
Власне, і Єлизавета II зійшла на престол не лише як Королева Великої Британії, а й усієї Британської імперії, яка ще існувала, хоч і почала трансформацію в Співдружність націй.
Чим і ким вона править?
Єлизавета II, що носить титул Глави Сполученого королівства, і є монархом в 15 незалежних державах. Крім, власне, Великобританії, вона також королева в Австралії, Антигуа та Барбуді, Багамах, Белізі, Гренаді, Канаді, Новій Зеландії, Папуа – Новій Гвінеї, Сент-Вінсент та Гренадини, Сент-Кітсі та Невісі, Сент-Люсії, Соломонових Острів, Тувалу, Ямайці.
А ще вона – Верховний головнокомандувач збройних сил Великої Британії (що для України особливо важливо у контексті останніх подій) та Лорд Верховний адмірал Сполученого королівства.
Загалом, як то кажуть (співається в гімні Британії): "God Save the Queen!" ("Боже, бережи Короля/Королеву!")
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