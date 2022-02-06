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СЕГОДНЯ Техно

Королева Ямайки и адмирал: малоизвестные факты о Елизавете II, у которой юбилей правления

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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6 февраля, 00:18
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Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева – история дня за минуту
Елизавета II
Елизавета II / Фото: Коллаж: Сегодня

Елизавета II является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Наследница

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На самом деле 6 февраля 1952 года не был праздничным днем ни для наследницы престола, ни для всей Британии: в этот день ушел из жизни отец Елизаветы, Король Георг VII. Сама наследница престола в этот день находилась с мужем в африканской Кении, где сделала остановку на пути в Австралию. В Британию она вернулась уже Королевой Елизаветой II, хотя сама церемония коронации состоялась только в следующем году.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

Изменившийся мир

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Удивительно, как изменился мир и человечество с момента вступления на престол Елизаветы II:

  • в СССР еще правил Иосиф Сталин;
  • еще не была построена (и тем более, разрушена) Берлинская стена;
  • человек еще не побывал в космосе и на Луне;
  • не проводились (даже не были придуманы) чемпионаты Европы по футболу и еврокубки в их нынешнем виде;
  • не существовало Интернета (и даже предпосылок к его созданию), а телевидение было в зачаточном состоянии.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

Собственно, и Елизавета II взошла на престол не только как Королева Великобритании, но и всей Британской империи, которая еще существовала, хотя и начала трансформацию в Содружество наций.

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Чем и кем она правит?

Елизавета II, носящая титул Главы Соединенного королевства, и сейчас является монархом в 15 независимых государствах. Кроме, собственно, Великобритании, она также королева в Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке.

Елизавета II
Елизавета II / Фото: Getty Images

А еще она – Верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании (что для Украины особенно важно в контексте последних событий) и Лорд Верховный адмирал Соединенного королевства.

В общем, как говорится (поется в гимне Британии): "God Save the Queen!" ("Боже, храни Короля/Королеву!")

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

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