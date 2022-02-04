Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Як студент-психолог створив у гуртожитку мережу, що змінила світ – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 00:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
4 лютого Марк Цукерберг разом із друзями запустив соціальну мережу для Гарварда, але вона стала настільки популярною, що захопила весь світ. Дізнайся історію про героя дня за 1 хвилину
18 років тому Марк Цукерберг запустив Facebook
18 років тому Марк Цукерберг запустив Facebook / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології (ви знали?) Гарвардського університету Марк Еліот Цукерберг разом із трьома друзями в кімнаті університетського гуртожитку скромно, без фанфар та перерізання червоної стрічки запустив революційну на ті часи соціальну мережу, що змінила світ навколо нас.

Мільярдер з "трущоб"

Це зараз Цукерберг – один з найбагатших людей світу, мільярдер, медіамагнат і філантроп, чиє ім'я відоме всім і кожному, а в 2004-му він був лише студентом-недоуком (кинув навчання в тому ж році, так і не здобувши вищу освіту) .

Реклама

Натомість він був дуже захоплений своєю ідеєю (злі язики стверджують, що ідея була краденою), яку й реалізував у вигляді соціальної мережі Facebook, яка спочатку була задумана лише як внутрішня мережа Гарварда, покликана об'єднати для спілкування студентів університету.

Але вже в березні популярний стартап вийшов за межі студмістечка: до Fb підключилися учні інших американських вишів – Стенфорда, Колумбійського університету, Йеля, а потім і всі університети так званої Ліги Плюща, до якої входили всі елітні навчальні заклади. Найкращої реклами було не придумати! І мало хто пам'ятає, що на зорі Facebook Марк і його компаньйони для розкручування мережі не гидували навіть банальним спамом. Що сталося після – усім відомо.

Реклама

Яка його "Мета"?

Нині 37-річний Марк Цукерберг на 5-му місці у списку найбагатших людей планети зі 104 млрд доларів статків. І зупинятись на досягнутому не збирається, хоча всі його слова та вчинки говорять про те, що гроші для нього не є головною мотивацією.

Нині засновник Facebook охолодів до свого дітища, що вилилося у трансформацію (і перейменування) компанії в "Meta", на яку Марк покладає великі надії.

/ Фото: REUTERS

Реклама

І це буде вже не просто ще одна соцмережа, ні: у планах Цукерберга створення… Всесвіту! Точніше, "мета-всесвіт".

Він задумав перетворити на екран смартфона всю навколишню дійсність за допомогою технологій VR (Virtual reality – віртуальна реальність) та AR (Augmented reality – доповнена реальність), які, за задумом Марка, доповнюватимуть звичні всім нам дії, додавши навколишньому світу шарів за допомогою спеціальних окулярів або браслетів, які показуватимуть користувачеві те, чого немає фізично, але може бути йому корисно та цікаво. Чи вийде? Скоро дізнаємось.

Про проект:

Щодня "Сегодня" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Робот вперше провів складну операцію без допомоги людини Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Як студент-психолог створив у гуртожитку мережу, що змінила світ – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Роботи охоронятимуть кордон між США та Мексикою Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36911.61

Binance Coin (BNB)

369.07

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

109.53

Theta (THETA)

2.77

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти