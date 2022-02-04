Як студент-психолог створив у гуртожитку мережу, що змінила світ – історія дня за хвилину

4 лютого Марк Цукерберг разом із друзями запустив соціальну мережу для Гарварда, але вона стала настільки популярною, що захопила весь світ. Дізнайся історію про героя дня за 1 хвилину

18 років тому Марк Цукерберг запустив Facebook / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології (ви знали?) Гарвардського університету Марк Еліот Цукерберг разом із трьома друзями в кімнаті університетського гуртожитку скромно, без фанфар та перерізання червоної стрічки запустив революційну на ті часи соціальну мережу, що змінила світ навколо нас.

Мільярдер з "трущоб"

Це зараз Цукерберг – один з найбагатших людей світу, мільярдер, медіамагнат і філантроп, чиє ім'я відоме всім і кожному, а в 2004-му він був лише студентом-недоуком (кинув навчання в тому ж році, так і не здобувши вищу освіту) .

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Натомість він був дуже захоплений своєю ідеєю (злі язики стверджують, що ідея була краденою), яку й реалізував у вигляді соціальної мережі Facebook, яка спочатку була задумана лише як внутрішня мережа Гарварда, покликана об'єднати для спілкування студентів університету.

Але вже в березні популярний стартап вийшов за межі студмістечка: до Fb підключилися учні інших американських вишів – Стенфорда, Колумбійського університету, Йеля, а потім і всі університети так званої Ліги Плюща, до якої входили всі елітні навчальні заклади. Найкращої реклами було не придумати! І мало хто пам'ятає, що на зорі Facebook Марк і його компаньйони для розкручування мережі не гидували навіть банальним спамом. Що сталося після – усім відомо.

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Яка його "Мета"?

Нині 37-річний Марк Цукерберг на 5-му місці у списку найбагатших людей планети зі 104 млрд доларів статків. І зупинятись на досягнутому не збирається, хоча всі його слова та вчинки говорять про те, що гроші для нього не є головною мотивацією.

Нині засновник Facebook охолодів до свого дітища, що вилилося у трансформацію (і перейменування) компанії в "Meta", на яку Марк покладає великі надії.

/ Фото: REUTERS

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І це буде вже не просто ще одна соцмережа, ні: у планах Цукерберга створення… Всесвіту! Точніше, "мета-всесвіт".

Він задумав перетворити на екран смартфона всю навколишню дійсність за допомогою технологій VR (Virtual reality – віртуальна реальність) та AR (Augmented reality – доповнена реальність), які, за задумом Марка, доповнюватимуть звичні всім нам дії, додавши навколишньому світу шарів за допомогою спеціальних окулярів або браслетів, які показуватимуть користувачеві те, чого немає фізично, але може бути йому корисно та цікаво. Чи вийде? Скоро дізнаємось.

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