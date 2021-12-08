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Нарощує оберти? Китай запустив у космос одночасно п'ятьох супутників

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 17:40
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У Китаї відбувся успішний запуск комерційної ракети-носія CERES-1 Y2, яка вивела на орбіту одразу кілька невеликих супутників
Китай запустив у космос одразу п'ять супутників
Китай запустив у космос одразу п'ять супутників / Фото: Getty Images

Для ракет-носіїв цієї серії політ став другим за рахунком після дебютного запуску листопаді 2020 року.

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Ракета стартувала 7 грудня о 06:12 за Києвом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, пише Сіньхуа.

CERES-1 – це твердопаливна чотириступінчаста ракета-носій діаметром 1,4 метра та завдовжки 19 метрів. Вона має злітну масу 30 тонн.

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Її розробила компанія Galactic Energy у Пекіні. Ракета здатна вивести вантаж масою до 350 кг на низьку навколоземну орбіту та до 230 кг на сонячно-синхронну орбіту (700 км).

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Galactic Energy запланувала ще п'ять запусків у 2022 році. Крім того, вона хоче випустити свою двоступінчасту багаторазову ракету-носій PALLAS-1.

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Нагадаємо, раніше військові США заявили, що Росія та Китай постійно атакують американські супутники , при цьому Пекін розвивається за темпами в рази швидше за Москву і може обігнати Штати.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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