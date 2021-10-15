Китай успішно запустив супутник для дослідження сонячної енергії

Запуск апарату відбувся за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D"

Китай досліджуватиме енергію Сонця/Колаж: Сьогодні

У Китаї, де сонячна енергія зрівнялася за ціною з вугіллям, успішно запустили перший супутник для дослідження сонячної енергії.

Про це повідомляє Сіньхуа.

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Коли відбувся запуск

Космічний апарат був запущений за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" о 18:51 за пекінським часом з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі на півночі Китаю. Супутник успішно вийшов на задану орбіту.

Запуск мінісупутників

На борту ракети-носія "Чанчжен-2D" в космос також було відправлено 10 малих супутників, зокрема, експериментальний супутник для визначення щільності атмосфери на орбіті і експериментальний супутник — ланцюг супутникового угруповання для комерційного метеорологічного зондування. Зазначається, що це вже 391-й за рахунком політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".

Втрата секретного супутника

Супутник Shiyan-10 був запущений в космос за допомогою ракети Long March 3B, яка стартувала з космодрому Січан на південному заході Китаю близько 11 ранку за Києвом 27 вересня. Однак через 12 годин державні ЗМІ Китаю підтвердили аномальну роботу космічного апарату.

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Незабаром після зльоту в нічному небі над Австралією було зафіксовано спалах — ймовірно, він був викликаний загорянням верхнього ступеня ракети Long March 3B. Однак потім космічне стеження показало аномальну роботу двигунів супутника.

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