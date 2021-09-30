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Китай оголосив про втрату секретного супутника після успішного запуску

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 11:35
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Китай підтвердив втрату свого засекреченого супутника Shiyan-10, незважаючи на успішний запуск в понеділок. Через 12 годин він так і не вийшов на орбіту
Супутник Shiyan-10 втрачений після успішного запуску. Фото: nasaspaceflight.com
Супутник Shiyan-10 втрачений після успішного запуску. Фото: nasaspaceflight.com

Супутник Shiyan-10 був запущений в космос за допомогою ракети Long March 3B, яка стартувала з космодрому Січан на південному заході Китаю близько 11 ранку за Києвом 27 вересня. Однак через 12 годин державні ЗМІ Китаю підтвердили аномальну роботу супутника.

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"У роботі китайського експериментального супутника, відправленого в космос в понеділок, виявлені аномалії, космічні інженери досліджують причину.

Супутник вийшов на заплановану орбіту, але під час польоту показав відхилення від норми", – йдеться в заяві xinhua.net .

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Незабаром після зльоту в понеділок в нічному небі над Австралією було зафіксовано спалах, ймовірно, він був викликаний загорянням верхнього ступеня ракети Long March 3B. Однак потім космічне стеження показало аномальну роботу двигунів супутника.

Фото: CCTV

Космічний корабель став другим орбітальним запуском Китаю за день після супутника Jilin-1 Gaofen 02D, який був доставлений ракетою Kuaizhou-1A, що стартувала з космодрому Цзюцюань. Повідомляється, що цей космічний корабель успішно вийшов на орбіту.

Нагадаємо, що сьогодні корабель SpaceX Dragon доставить на Землю цінний вантаж: допоможе дослідити хворобу Альцгеймера. З Міжнародної космічної станції на Землю відправиться вантажний корабель SpaceX Dragon, з більш як дві тонни дослідного вантажу на борту.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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