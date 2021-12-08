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Наращивает обороты? Китай запустил в космос одновременно пять спутников

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 17:40
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В Китае состоялся успешный запуск коммерческой ракеты-носителя CERES-1 Y2, которая вывела на орбиту сразу несколько небольших спутников
Китай запустил в космос сразу пять спутников
Китай запустил в космос сразу пять спутников / Фото: Getty Images

Для ракет-носителей этой серии полет стал вторым по счету после дебютного запуска в ноябре 2020 года.

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Ракета стартовала 7 декабря в 06:12 по Киеву с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, сообщает Синьхуа.

CERES-1 – это твердотопливная четырехступенчатая ракета-носитель диаметром 1,4 метра и длиной 19 метров. Она имеет взлетную массу 30 тонн.

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Ее разработала компания Galactic Energy в Пекине. Ракета способна вывести груз массой до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту (700 км).

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Galactic Energy запланировала еще пять запусков в 2022 году. Кроме того, она хочет выпустить свою двухступенчатую ​​многоразовую ракету-носитель PALLAS-1.

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Напомним, ранее военные США заявили, что Россия и Китай постоянно атакуют американские спутники, при этом Пекин развивается по темпам в разы быстрее Москвы и может обогнать Штаты.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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