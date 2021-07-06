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Ці додатки в телефоні крадуть ваші паролі

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
6 липня, 15:31
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Google і Dr.Web опублікували список шпигунських програм. Їх потрібно видалити з телефону негайно.
Google вже видалила небезпечні програми з Play Market
Google вже видалила небезпечні програми з Play Market / Фото: Сьогодні

В магазині Google Play Market в черговий раз знайшли шпигунські програми, які крадуть паролі від Facebook та інших соціальних мереж. Їх скачало 6 мільйонів користувачів.

Першими про це повідомили фахівці відомого антивіруса "Dr.Web" – їх служба безпеки склала список небезпечних додатків, які потрібно видалити з телефону прямо зараз:

  • PIP Photo – редактор зображень від Lillians;
  • Inwell Fitness – фітнес-програма;
  • Horoscope Daily – астрологічна програма від HscopeDaily momo;
  • Horoscope Pi – астрологічна програма від Talleyr Shauna;
  • Rubbish Cleaner – програма оптимізації системи від SNT.rbcl;
  • App Lock Manager – менеджер паролів від Implummet col;
  • Lockit Master – менеджер паролів від Enali mchicolo;
  • App Lock Keep – менеджер паролів від Sheralaw Rence;
  • Processing Photo – фоторедактор.

Всі ці додатки таємно передавали розробникам паролі від акаунтів Facebook і деяку персональну інформацію.

6 млн осіб скачало шпигунські програми
6 млн осіб скачало шпигунські програми / Фото: Сьогодні

"Додатки працювали в звичайному режимі, без будь-яких ознак витоку інформації – це послабило пильність користувачів. Але для повного доступу до функцій програми і нібито відключення реклами потрібно було увійти в свій аккаунт Facebook. У більшості випадків саме бажання відключити рекламу штовхало користувачів на реєстрацію через FB" – із заяви вірусних аналітиків Dr.Web .

Представник сервісу Google Play підтвердив видалення цих програм з магазину і блокування доступу розробникам. Тепер вони не зможуть розмістити свої додатки, але в подібних випадках шахраї просто відкривають нову фіктивну компанію, трохи змінюють додаток і додають його з іншою назвою.

Ми рекомендуємо нашим читачам відмовитися від будь-яких менеджерів паролів і програм очищення смартфона. Якщо вони отримають доступ до вашої інформації – зловмисники можуть вкрасти навіть паролі від банківських карт або особисту переписку щоб вимагати викуп за повернення цієї інформації.

Раніше ми писали що Microsoft розповіли як захиститися від хакерів.

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Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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