Ці додатки в телефоні крадуть ваші паролі

Google і Dr.Web опублікували список шпигунських програм. Їх потрібно видалити з телефону негайно.

Google вже видалила небезпечні програми з Play Market / Фото: Сьогодні

В магазині Google Play Market в черговий раз знайшли шпигунські програми, які крадуть паролі від Facebook та інших соціальних мереж. Їх скачало 6 мільйонів користувачів.

Першими про це повідомили фахівці відомого антивіруса "Dr.Web" – їх служба безпеки склала список небезпечних додатків, які потрібно видалити з телефону прямо зараз:

PIP Photo – редактор зображень від Lillians;

Inwell Fitness – фітнес-програма;

Horoscope Daily – астрологічна програма від HscopeDaily momo;

Horoscope Pi – астрологічна програма від Talleyr Shauna;

Rubbish Cleaner – програма оптимізації системи від SNT.rbcl;

App Lock Manager – менеджер паролів від Implummet col;

Lockit Master – менеджер паролів від Enali mchicolo;

App Lock Keep – менеджер паролів від Sheralaw Rence;

Processing Photo – фоторедактор.

Всі ці додатки таємно передавали розробникам паролі від акаунтів Facebook і деяку персональну інформацію.

6 млн осіб скачало шпигунські програми / Фото: Сьогодні

"Додатки працювали в звичайному режимі, без будь-яких ознак витоку інформації – це послабило пильність користувачів. Але для повного доступу до функцій програми і нібито відключення реклами потрібно було увійти в свій аккаунт Facebook. У більшості випадків саме бажання відключити рекламу штовхало користувачів на реєстрацію через FB" – із заяви вірусних аналітиків Dr.Web .

Представник сервісу Google Play підтвердив видалення цих програм з магазину і блокування доступу розробникам. Тепер вони не зможуть розмістити свої додатки, але в подібних випадках шахраї просто відкривають нову фіктивну компанію, трохи змінюють додаток і додають його з іншою назвою.

Ми рекомендуємо нашим читачам відмовитися від будь-яких менеджерів паролів і програм очищення смартфона. Якщо вони отримають доступ до вашої інформації – зловмисники можуть вкрасти навіть паролі від банківських карт або особисту переписку щоб вимагати викуп за повернення цієї інформації.

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