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Каким будет iPhone 13 – первые фото

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
7 июля, 16:37
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Инсайдеры поделились предположениями о дизайне будущего флагмана iPhone 13 и показали фото
Первые фото чехла для iPhone 13
Первые фото чехла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com

Новый айфон всегда вызывал интерес – и так будет еще долгие годы. Достаточно фанатам узнать, что в iPhone 13 будет реверсная зарядка – новость тут же облетела интернет.

В этот раз так же поступила информация об этой модели. И она тоже весьма значимая:

Главной особенностью грядущих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет заметно увеличенный блок камеры – заявили обозреватели из Phone Arena.

Первые утечки появились в соцсети Weibo - публикация с необычным чехлом для 12-го "яблока" вызвала уйму вопросов и большинство сошлось на мнении об увеличенном блоке камер. А значит – вырастет качество фото и видео. Если судить по вырезу в чехле – камеры займут почти 1/5 часть всей площади. Тут же появились недовольные критики, заявившие, что "Apple скоро будет филиалом Xiaomi – 8 камер и ни одна не снимает как надо". Но, зная инженеров из Купертино, уж снимать камеры будут как ни один другой смартфон на рынке.

Рендеры новой камеры iPhone 13 Pro
Рендеры новой камеры iPhone 13 Pro / Фото: phonearena.com

Главным нововведением станет система стабилизации изображения со сдвигом датчика, но это актуально только для Pro-версии.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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