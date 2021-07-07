Каким будет iPhone 13 – первые фото

Новый айфон всегда вызывал интерес – и так будет еще долгие годы. Достаточно фанатам узнать, что в iPhone 13 будет реверсная зарядка – новость тут же облетела интернет.
В этот раз так же поступила информация об этой модели. И она тоже весьма значимая:
Главной особенностью грядущих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет заметно увеличенный блок камеры – заявили обозреватели из Phone Arena.
Первые утечки появились в соцсети Weibo - публикация с необычным чехлом для 12-го "яблока" вызвала уйму вопросов и большинство сошлось на мнении об увеличенном блоке камер. А значит – вырастет качество фото и видео. Если судить по вырезу в чехле – камеры займут почти 1/5 часть всей площади. Тут же появились недовольные критики, заявившие, что "Apple скоро будет филиалом Xiaomi – 8 камер и ни одна не снимает как надо". Но, зная инженеров из Купертино, уж снимать камеры будут как ни один другой смартфон на рынке.
Главным нововведением станет система стабилизации изображения со сдвигом датчика, но это актуально только для Pro-версии.
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