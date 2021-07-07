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Смартфон Vivo з камерою-дроном – мрія шпигуна

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
7 липня, 18:05
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Дрон-камера в телефоні vivо – не тільки сміливе рішення, але і корисне. Перші рендери вже потрапили в мережу
Так виглядає дрон і слот для нього в телефоні
Так виглядає дрон і слот для нього в телефоні / Фото: LetsGoDigital

Хлопці з Vivo або надивилися фільмів про Джеймса Бонда, або вже самі не знають чим здивувати покупців. Мабуть ідею випустити смартфон з суперпотужним процесором, як Realme, вони порахували занадто нудною.

Перші концепти нового телефону показала дизайнер Сара Штайн – повiдомили фахiвцi LetsGoDigital.

Інженери Vivo просто встановили камеру на міні-дрон, а сам дрон – засунули в телефон. Виглядає це настільки круто і дико, що навіть складно знайти вiдповiдну емоцію. Насамперед в голові виникає думка "Хочу!" немов тобі знову 7 років і перед тобою на вітрині неймовірно крута іграшка.

А так виглядає сам дрон з камерами і датчиками
А так виглядає сам дрон з камерами і датчиками / Фото: LetsGoDigital

У Дронь буде 4 пропелера, 2 камери, інфрачервоні датчики і невеликий акумулятор. Заряджатися все це буде поки дрон захований в корпусі телефону, але з огляду на розміри – навряд чи політ буде довше декількох хвилин. Розмір дрона за попередніми оцінками буде 5х5 см, інакше він просто не поміститься в копус.А враховуючи товщину сучасних смартфонів – перед інженерами виникає дійсно складне завдання.

Управляти дроном теж можна з телефону і під час літнього відпочинку така камера може стати неймовірно корисною.

Раніше ми вже писали що Xiaomi придумала телефон крутiший нiж Galaxy Fold.

Так само в мережу потрапили перші фото iPhone 13.

Смартфон Vivo з дроном-камерою в поточному варіанті дизайну
Смартфон Vivo з дроном-камерою в поточному варіанті дизайну / Фото: LetsGoDigital

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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