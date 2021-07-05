Ніяких "вирізів": ZTE Axon 30 5G стане першим смартфоном з камерою під екраном

ZTE випустить перший телефон з камерою під екраном. Це буде не флагман.

ZTE Axon 30 5g з камерою пiд екраном / Фото: Сьогодні

Божевільні китайці знову випереджають весь світ в створенні смартфонів. Спершу Huawei повністю відмовився від Android, Потім Realmi здивувала бюджетними моделями, тепер ZTE збирається випустити свою розробку.

За словами інсайдерів, смартфон ZTE Axon 30 5G стане першою в світі моделлю з камерою, розташованою під екраном. Завдяки цьому рішенню ми можемо вперше побачити повністю функціональну лицьову сторону з корисною площею близько 100%. Ніяких вирізів, "крапель", висувних камер або розміщення під дисплеєм (привіт Xiaomi Mi Mix 2 c її огидною позицією камери).

Поки що можна знайти тільки офіційний тизер на китайському, де в самому низу виділено надпис "телефон з пiдекранною камерою нового покоління", але скоро в мережу витечуть зображення і технічні характеристики – тоді і можна буде судити про новинку.

Скрiншот ZTE Axon 5g / Фото: ZTE

Зараз точно відомо тільки про великий обсяг оперативної пам'яті – на борту смартфона цілих 20 Гб, що в звичайних умовах занадто багато. На думку експертів – це просто маркетинговий хід для залучення уваги. А ось Snapdragon 888 – цілком очікуване рішення, адже цей процесор стояв на моделях A 30 Pro і A 30 Ultra.

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