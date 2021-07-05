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Ніяких "вирізів": ZTE Axon 30 5G стане першим смартфоном з камерою під екраном

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
5 липня, 17:13
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ZTE випустить перший телефон з камерою під екраном. Це буде не флагман.
ZTE Axon 30 5g з камерою пiд екраном
ZTE Axon 30 5g з камерою пiд екраном / Фото: Сьогодні

Божевільні китайці знову випереджають весь світ в створенні смартфонів. Спершу Huawei повністю відмовився від Android, Потім Realmi здивувала бюджетними моделями, тепер ZTE збирається випустити свою розробку.

За словами інсайдерів, смартфон ZTE Axon 30 5G стане першою в світі моделлю з камерою, розташованою під екраном. Завдяки цьому рішенню ми можемо вперше побачити повністю функціональну лицьову сторону з корисною площею близько 100%. Ніяких вирізів, "крапель", висувних камер або розміщення під дисплеєм (привіт Xiaomi Mi Mix 2 c її огидною позицією камери).

Поки що можна знайти тільки офіційний тизер на китайському, де в самому низу виділено надпис "телефон з пiдекранною камерою нового покоління", але скоро в мережу витечуть зображення і технічні характеристики – тоді і можна буде судити про новинку.

Скрiншот ZTE Axon 5g
Скрiншот ZTE Axon 5g / Фото: ZTE

Зараз точно відомо тільки про великий обсяг оперативної пам'яті – на борту смартфона цілих 20 Гб, що в звичайних умовах занадто багато. На думку експертів – це просто маркетинговий хід для залучення уваги. А ось Snapdragon 888 – цілком очікуване рішення, адже цей процесор стояв на моделях A 30 Pro і A 30 Ultra.

Раніше ми вже згадували про те, що інший прорив зробила Apple – iPhone 13 отримає зворотний зарядку

Так само ми розповідали, чому служба підтримки Apple додала українську мову. На жаль, китайські бренди навряд чи порадують українських покупців такими новинами.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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