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СЬОГОДНІ Техно

Як угорський дизайнер вигадав найпопулярнішу іграшку людства – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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10 лютого, 00:27
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Рівно 42 роки тому цього дня, 10 лютого 1980 року, в американському Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок спричинив фурор винахід, який згодом став найпопулярнішою головоломкою в історії людства
Творець знаменитого кубика Рубіка Ерне Рубік
Творець знаменитого кубика Рубіка Ерне Рубік / Фото: Колаж: Сьогодні

З того часу і досі було продано близько півмільярда (!) копій та нових, ускладнених чи спрощених моделей Кубика Рубіка, що робить його найпопулярнішою іграшкою всіх часів.

Геній у кубі

Попри цю думку, винахідник Кубика Рубіка (спочатку він звався зовсім не так – "магічний кубик") угорець Ерньо Рубік був не математиком, а інженером-будівельником, архітектором і дизайнером. А свій геніальний винахід вигадав, будучи доцентом Будапештського університету мистецтв. Використовував його як демонстраційний зразок, показуючи студентам, як цілісна структура може змінюватися, не змінюючи форми.

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Спочатку це були просто 27 дерев'яних кубиків, не скріплених між собою, які були більше схожі на такий собі пазл, ніж механізм. Але, отримавши масу хвалебних відгуків про свою ідею, Рубік удосконалив модель, встановивши на місце центрального невидимого кубика хрестовину, до якої кріпилися всі інші деталі.

Світова експансія

Рубік спочатку не замислювався про комерційний успіх, хоч і запатентував винахід в Угорщині, де кубик став дуже популярним. А далі допоміг випадок: зовсім випадково німецький бізнесмен угорського походження, зайшовши до кафе, побачив у руках у бармена нову іграшку. Запитав, що це, попросив спробувати скласти бодай один бік – і прийшов у захват! Він терміново розшукав Рубіка і вмовив його підписати контракт із британською компанією Seven Towns, яка взяла на себе дистрибуцію Кубика Рубіка у Європі та Америці.

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Далі почалося формене божевілля: Кубик Рубіка захопив увесь світ і на сьогодні за 42 роки на планеті Земля продано близько півмільярда (!) моделей головоломки найрізноманітніших модифікацій. Що робить Кубик Рубіка найпопулярнішою іграшкою в історії людства.

Хоча чи правильно називати цей предмет іграшкою? У світі регулярно проводяться чемпіонати зі збирання Кубика Рубіка на швидкість, наосліп і навіть... ногами.

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У класичній дисципліні (кубик 3×3×3) чинний рекорд світу становить 3,47 секунди. При тому, що автор винаходу зізнавався, що вперше зібрав кубик за… місяць!

Скромний мільйонер

Що ж до героя сьогоднішнього дня, то Ерньо Рубік у свої 77 років спокійно живе у рідному Будапешті. Грошей йому, ясна річ, вистачає, а поваги земляків (в Угорщині він – національний герой) тим більше. Отже, можна зайнятися чимось для душі. Рубік цим і займається: очолює дизайнерську студію імені себе самого, бере участь у розробці відеоігор.

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
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