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СЕГОДНЯ Техно

Как венгерский дизайнер придумал самую популярную игрушку человечества – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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10 февраля, 00:27
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Ровно 42 года назад в этот день, 10 февраля 1980 года, в американском Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение, которое впоследствии стало самой популярной головоломкой в истории человечества
Создатель знаменитого кубика Рубика Эрне Рубик
Создатель знаменитого кубика Рубика Эрне Рубик / Фото: Коллаж: Сегодня

С того времени и до сих было продано около полумиллиарда (!) копий и новых, усложненных или упрощенных, моделей Кубика Рубика, что делает его самой популярной игрушкой всех времен.

Гений в кубе

Вопреки сложившемуся мнению, изобретатель Кубика Рубика (поначалу он звался вовсе не так – "магический кубик") венгр Эрне Рубик был не математиком, а инженером-строителем, архитектором и дизайнером. А свое гениальное изобретение придумал, будучи доцентом Будапештского университета искусств. Использовал его просто как демонстрационный образец, показывая студентам, как целостная структура может меняться, не изменяя формы.

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Поначалу это были просто 27 деревянных кубиков, не скрепленных между собой, которые были больше похожи на такой себе пазл, чем на механизм. Но, получил массу хвалебных отзывов о своей идее, Рубик усовершенствовал модель, установив на место центрального невидимого кубика крестовину, к которой крепились все остальные детали.

Мировая экспансия

Рубик поначалу не задумывался о коммерческом успехе, хоть и запатентовал изобретение в Венгрии, где кубик стал очень популярным. А дальше помог случай: совершенно случайно немецкий бизнесмен венгерского происхождения, зайдя в кафе, увидел в руках у бармена новую игрушку. Спросил, что это, попросил попробовать сложить хотя бы одну сторону – и пришел в восторг! Он срочно разыскал Рубика и уговорил его подписать контракт с британской компанией Seven Towns, которая взяла на себя дистрибуцию Кубика Рубика в Европе и Америке.

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Дальше началось форменное безумие: Кубик Рубика захватил весь мир и на сегодня за 42 года на планете Земля продано около полумиллиарда (!) моделей головоломки самых разных модификаций. Что делает Кубик Рубика самой популярной игрушкой в истории человечества.

Хотя правильно ли называть этот предмет игрушкой? В мире регулярно проводятся чемпионаты по собиранию Кубика Рубика на скорость, вслепую и даже… ногами.

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В классической дисциплине (кубик 3×3×3) действующий рекорд мира составляет 3,47 секунды. При том, что автор изобретения признавался, что впервые собрал свой кубик за… месяц!

Скромный миллионер

Что же касается героя сегодняшнего дня, то Эрне Рубик в свои 77 лет спокойно здравствует в родном Будапеште. Денег ему, понятное дело, хватает, а уважения земляков (в Венгрии он – национальный герой) тем более. Значит, можно заняться чем-то для души. Рубик этим и занимается: возглавляет дизайнерскую студию имени себя самого, участвует в разработке видеоигр.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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