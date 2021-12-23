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"Як телевізор на носі": Ілон Маск висміяв метавсесвіт та ідею відходу людей до неї

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 16:33
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Мільярдер Ілон Маск заявив, що йому не до ідеї віртуальних світів і життя як аватара в метавсесвіті, і поки він не зрозумів, навіщо це потрібно
Маск не вірить, що люди зникнуть у метавсесвіті
Маск не вірить, що люди зникнуть у метавсесвіті

Мільярдер пояснив, що в дитинстві йому говорили не сидіти надто близько до екрану телевізора, оскільки що це шкідливо для зору, а жити в метавсесвіті означає довго носити окуляри AR або VR.

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Він не може собі уявити, щоб хтось весь день прив'язував до обличчя екран і не хотів іти, розповів Маск в інтерв'ю сатиричному сайту Babylon Bee.

"Я не знаю, чи обов'язково я куплюся на цей метавсесвіт, – заявив мільярдер і додав, висміюючи ідею. – Звичайно, ви можете поставити телевізор собі на ніс".

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Мільярдер не вірить, що люди охоче носитимуть гарнітури віртуальної або доповненої реальності весь день заради футуристичного віртуального ландшафту.

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"Стає незручно постійно тримати цю штуку прив'язаною до голови", – наголосив він.

Незважаючи на популярність таких ігрових метавсесвітів, як Axie Infinity та The Sandbox, де гравці можуть заробляти чи створювати криптоактиви, Маск вважає, що цей досвід буде другорядним.

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"Я думаю, що ми далекі від зникнення у метавсесвіті. Це звучить просто модно", – додав мільярдер і нагадав про заколисування від окулярів віртуальної реальності.

Мільярдер погодився, що його можна розглядати як відкидаючого метавсесвіт так само, як багато хто відкидав Інтернет у перші дні 1990-х років.

"Я не розумію. Можливо, зрозумію, але поки що не розумію", – резюмував засновник SpaceX.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск розкрив подробиці майбутньої колонізації Марса людьми.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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