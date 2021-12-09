Нестача робочих рук: Ілон Маск обіцяє замінити людей андроїдами

Роботи зі штучним інтелектом зможуть компенсувати нестачу робочої сили, адже дітей народжується дедалі менше, заявив мільярдер

Роботи Маска виконуватимуть нескладну роботу

Генеральний директор компаній Tesla вважає, що андроїди Tesla Bot допоможуть розв'язати глобальні проблеми людства.

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Світу не вистачає робочої сили, і якщо люди не почнуть заводити більше дітей, цивілізація може бути зруйнована, пояснив він під час онлайн-конференції The Wall Street Journal.

Роботи-андроїди водночас могли б компенсувати нестачу робочої сили. Маск не зміг відповісти на запитання, коли вдасться створити перші ефективні Tesla Bot.

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Згодом вони могли б повністю замінити людську працю, упевнений при цьому гендиректор Tesla.

"Одна з найбільших загроз для цивілізації – це низька народжуваність, що стрімко падає", – заявляє Маск.

Сам концепт робота з кодовим назвою Optimus Маск представив у серпні 2021. Початкове завдання – доручити йому просту та рутинну роботу.

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Щоб люди не побоювалися андроїдів, надивившись наукової фантастики, їх роблять слабкими та повільними, хоча вони зможуть піднімати до 20 кг вантажу і тягнути за собою до 68 кг.

Зріст Tesla Bot буде близько 173 см, вага – близько 57 кг. Робот отримає вісім камер, сенсорні датчики із зворотним зв'язком та автономний комп'ютер, а на його обличчі встановлять екран.

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З ним можна буде спілкуватися та давати йому нескладні завдання – наприклад, сходити до магазину за покупками.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що імпланти Neuralink почнуть тестувати на людях 2022 року.