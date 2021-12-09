Нестача робочих рук: Ілон Маск обіцяє замінити людей андроїдами

Генеральний директор компаній Tesla вважає, що андроїди Tesla Bot допоможуть розв'язати глобальні проблеми людства.
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Світу не вистачає робочої сили, і якщо люди не почнуть заводити більше дітей, цивілізація може бути зруйнована, пояснив він під час онлайн-конференції The Wall Street Journal.
Роботи-андроїди водночас могли б компенсувати нестачу робочої сили. Маск не зміг відповісти на запитання, коли вдасться створити перші ефективні Tesla Bot.
Згодом вони могли б повністю замінити людську працю, упевнений при цьому гендиректор Tesla.
"Одна з найбільших загроз для цивілізації – це низька народжуваність, що стрімко падає", – заявляє Маск.
Сам концепт робота з кодовим назвою Optimus Маск представив у серпні 2021. Початкове завдання – доручити йому просту та рутинну роботу.
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Щоб люди не побоювалися андроїдів, надивившись наукової фантастики, їх роблять слабкими та повільними, хоча вони зможуть піднімати до 20 кг вантажу і тягнути за собою до 68 кг.
Зріст Tesla Bot буде близько 173 см, вага – близько 57 кг. Робот отримає вісім камер, сенсорні датчики із зворотним зв'язком та автономний комп'ютер, а на його обличчі встановлять екран.
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З ним можна буде спілкуватися та давати йому нескладні завдання – наприклад, сходити до магазину за покупками.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив, що імпланти Neuralink почнуть тестувати на людях 2022 року.