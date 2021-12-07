Телепатія та інсульт: імпланти Ілона Маска почнуть тестувати на людях у 2022 році

Стартап Neuralink збирається розпочати випробування на людях у 2022 році, і зараз очікує на дозвіл від уряду США

Neuralink хочуть випробувати на людях вже наступного року / Фото: Getty Images

У Neuralink є шанс повністю відновити функціональність тіла людини з травмою спинного мозку , вважає мільярдер Ілон Маск

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Компанія сподівається почати перевіряти свої імпланти на людях вже з 2022 року, цитує бізнесмена YouTube-канал Tesla.

Для початку таких експериментів Neuralink необхідно отримати дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

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Маск запевнив, що стандарти безпеки у Tesla навіть вищі, ніж передбачає законодавство США та управління саннаглядом.

Імпланти почнуть випробовувати на людях вже дуже скоро / Фото: Getty Images

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Він нагадав, що раніше Neuralink успішно вжив з'єднаний з комп'ютером імплант мавпі, навчивши її телепатично грати у пінг-понг.

Крім того, імпланти також успішно вживили двом свиням та після безпечно їм витягли.

Компанія насамперед обіцяє допомогти людям, які отримали поразку мозку після травм хребта, онкології чи інсульту.

Надалі імпланти можуть використовувати для того, щоб дозволити людям швидше навчатися – наприклад, завантажувати через Neuralink іноземні мови або, наприклад, музику в мозок .

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Він також міг би допомогти людям у комунікації, яка буде магічним чином нагадувати телепатію.

Компанію Neuralink Ілон Маск створив у 2016 році, вклавши в неї більше 100 млн доларів.