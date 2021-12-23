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"Как телевизор на носу": Илон Маск высмеял метавселенную и идею ухода людей в нее

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
23 декабря, 16:33
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Миллиардер Илон Маск заявил, что ему не до идеи виртуальных миров и жизни в качестве аватара в метавселенной, и пока он не понял, зачем это нужно
Маск не верит, что люди исчезнут в метавселенной
Маск не верит, что люди исчезнут в метавселенной

Миллиардер пояснил, что в детстве ему говорили не сидеть слишком близко к экрану телевизора, так как это вредно для его зрения, а жить в метавселенной означает долго носить очки AR или VR.

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Он не может себе представить, чтобы кто-то весь день привязывал к лицу экран и не хотел уходить, рассказал Маск в интервью сатирическому сайту Babylon Bee.

"Я не знаю, обязательно ли я куплюсь на эту метавселенную, – заявил миллиардер и добавил, высмеивая идею. – Конечно, вы можете поставить телевизор себе на нос".

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Миллиардер не верит, что люди будут охотно носить гарнитуры виртуальной или дополненной реальности весь день ради футуристического виртуального ландшафта.

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"Становится неудобно постоянно держать эту штуку привязанной к голове", – подчеркнул он.

Несмотря на популярность таких метавселенных, как Axie Infinity и The Sandbox, где игроки могут зарабатывать и создавать криптоактивы, Маск считает, что этот опыт будет второстепенным.

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"Я думаю, что мы далеки от исчезновения в метавселенной. Это звучит просто модно", – добавил миллиардер и напомнил об укачивании от очков виртуальной реальности.

Миллиардер согласился, что его можно рассматривать как отвергающего метавселенную точно так же, как многие отвергали Интернет в первые дни 1990-х годов.

"Я не понимаю. Может быть, пойму, но пока не понимаю", – резюмировал основатель SpaceX.

Напомним, ранее Илон Маск раскрыл подробности будущей колонизации Марса людьми.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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