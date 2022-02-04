Как студент-психолог создал в общаге сеть, изменившую мир – история дня за минуту

4 февраля Марк Цукерберг вместе с друзьями запустил социальную сеть для Гарварда, но она стала настолько популярной, что захватила весь мир. Узнай историю о герое дня за 1 минуту

18 лет назад Марк Цукерберг запустил Facebook / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии (вы знали?) Гарвардского университета Марк Эллиот Цукерберг вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития скромно, без фанфар и перерезания красной ленточки запустил революционную по тем временам социальную сеть, навсегда изменившую мир вокруг нас.

Миллиардер из "трущоб"

Это сейчас Цукерберг – один из богатейших людей мира, миллиардер, медиамагнат и филантроп, чье имя известно всем и каждому, а в 2004-м он был всего лишь студентом-недоучкой (бросил учебу в том же году, так и не получив высшее образование).

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Зато он был очень увлечен своей идеей (злые языки утверждают, что идея была краденой), которую и реализовал в виде социальной сети Facebook, которая изначально была задумана всего лишь как внутренняя сеть Гарварда, призванная объединить для общения студентов университета.

Но уже в марте популярный стартап вышел за пределы студгородка: к Fb подключились учащиеся других американских вузов – Стэнфорда, Колумбийского университета, Йеля, а после и все университеты так называемой "Лиги Плюща", в которую входили все элитные учебные заведения. Лучшей рекламы было не придумать! И мало кто помнит, что на заре Facebook Марк и его компаньоны для раскрутки сети не брезговали даже банальным… спамом. Что случилось после – всем известно.

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Какая его "Мета"?

Ныне 37-летний Марк Цукерберг на 5-м месте в списке самых богатых людей планеты с 104 млрд долларов состояния. И останавливаться на достигнутом не собирается, хотя все его слова и поступки говорят о том, что деньги для него не являются главной мотивацией.

Ныне основатель Facebook охладел к своему детищу, что вылилось в трансформацию (и переименование) компании в "Meta", на которую Марк возлагает большие надежды.

/ Фото: REUTERS

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И это будет уже не просто еще одна соцсеть, нет: в планах Цукерберга создание… Вселенной! Точнее, "мета-Вселенной".

Он задумал превратить в экран смартфона всю окружающую действительность с помощью технологий VR (Virtual reality – виртуальная реальность) и AR (Augmented reality – дополненная реальность), которые, по замыслу Марка, будут дополнять привычные всем нам действия, добавив окружающему миру слоев с помощью специальных очков или браслетов, которые будут показывать пользователю то, чего нет физически, но может быть ему полезно и интересно. Получится ли? Скоро узнаем.

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