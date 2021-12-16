Instagram отримав два мільярди користувачів, але приховав це

Instagram досяг нового рубежу в 2 мільярди активних користувачів на місяць, але офіційно не оголошував про це, пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела

Instagram побив нові рекорди відвідуваності ще у жовтні / Фото: Pixabay

Соцмережа не показувала кількість своїх користувачів із червня 2018 року, коли перевищила позначку в 1 млрд активних користувачів на місяць, і відтоді уникала рекламування свого зростання.

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Це пов'язано з тим, що законодавчі та регуляторні органи і так вважають, що Facebook має надмірний контроль над ринком, пише CNBC.

Співробітники, які попросили не називати їхніх імен, розповіли виданню, що вони дізналися про 2 мільярди користувачів під час внутрішніх розмов.

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Instagram досяг цієї цифри приблизно за тиждень до того, як у жовтні Facebook змінив назву на Meta.

Офіційно компанія відмовилася від коментарів. Instagram був запущений у 2010 році та придбаний Facebook приблизно за 1 млрд доларів два роки по тому.

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Нагадаємо, раніше повідомляли, що Instagram повернеться до хронологічної стрічки 2022 року.