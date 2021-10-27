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Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 21:48
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Instagram оголосив, що стікери з посиланнями тепер доступні для всіх, хто користується функцією Stories. Раніше ця функція була доступна лише обмеженій кількості користувачів
Instagram відкриває можливість ділитися посиланнями у "сторіс"
Instagram відкриває можливість ділитися посиланнями у "сторіс"

Ця функція дозволяє прикріпити веб-посилання на свій пост в Stories – це може бути посилання на товар, реклама сайту або корисна інформація на додаток до фото або відео. Раніше ми писали, що Instagram попереджатиме про збої в соцмережі.

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Раніше додавати лінки могли лише впливові компанії та користувачі з певною кількістю підписників. Зараз же заробляти на рекламі зможуть навіть блогери-початківці, пише techradar.com.

Як користуватися функцією:

  • Запустіть програму Instagram
  • Почніть новий Stories і запишіть будь-який контент, який ви бажаєте продемонструвати
  • Торкніться піктограми наклейки вгорі екрана
  • Торкніться наклейки "Посилання"
  • Введіть адресу, на яку потрібно створити посилання, і натисніть "Готово"
  • Змініть положення, колір та налаштуйте наклейку на свій смак
  • Опублікуйте свій Stories

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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