Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним

Ця функція дозволяє прикріпити веб-посилання на свій пост в Stories – це може бути посилання на товар, реклама сайту або корисна інформація на додаток до фото або відео. Раніше ми писали, що Instagram попереджатиме про збої в соцмережі.
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Раніше додавати лінки могли лише впливові компанії та користувачі з певною кількістю підписників. Зараз же заробляти на рекламі зможуть навіть блогери-початківці, пише techradar.com.
Як користуватися функцією:
- Запустіть програму Instagram
- Почніть новий Stories і запишіть будь-який контент, який ви бажаєте продемонструвати
- Торкніться піктограми наклейки вгорі екрана
- Торкніться наклейки "Посилання"
- Введіть адресу, на яку потрібно створити посилання, і натисніть "Готово"
- Змініть положення, колір та налаштуйте наклейку на свій смак
- Опублікуйте свій Stories