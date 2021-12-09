Instagram поверне хронологічну стрічку: коли її запустять

Соціальна мережа Instagram поверне послідовну стрічку, щоб користувачі змогли використовувати програму без "маніпулювання алгоритмами"

Голова Instagram обіцяв захистити підлітків та повернути хроніку у стрічку / Фото: Getty Images, Pixabay

Повернути хроніку пообіцяв глава Instagram Адам Моссері під час виступу перед комісією Сенату щодо шкоди для молодих людей, які використовують додаток.

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Наразі розробники програми працюють над її новою версією, пише Techcrunch.

Соціальна мережа сподівається запустити хронологічну стрічку новин 2022 року. Точну дату поки не визначено, компанія планує встигнути це зробити в першому кварталі.

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Моссері запевнив, що Instagram уже кілька років намагається дати користувачам більше контролю .

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Наприклад, вони можуть використовувати "Вибране", щоб вибрати облікові записи, які хотіли б бачити у верхній частині каналів.

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Крім того, за словами Моссері, дітей до 13 років видалять із Instagram. Також дорослі зможуть встановлювати тимчасові рамки перебування там підлітків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що випадкове фото у Instagram відкрило новий вид змій .