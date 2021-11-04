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СЬОГОДНІ Техно

Через 9 років: Instagram та Twitter повернули корисну функцію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 листопада, 00:41
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Instagram та Twitter припинили дев'ятирічну ворожнечу. З цього моменту в Twitter знову з'явиться перегляд постів із Instagram, не тільки текст URL
Twitter і Instagram закопали сокиру війни
Twitter і Instagram закопали сокиру війни / Фото: Twitter

Ця функція буде працювати на всіх платформах – Android, iOS та в десктопній версії. Про нововведення оголосили на сторінках обох сервісів.

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Instagram відключив можливість попереднього перегляду повідомлень у Twitter після того, як його придбала компанія Meta (раніше Facebook) у 2012 році.

Засновник та колишній генеральний директор Instagram Кевін Сістром сказав, що рішення було його, а не генерального директора Meta Марка Цукерберга.

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Twitter у відповідь видалив функцію, яка дозволяла вам знаходити людей, на яких ви підписані в Instagram, у Twitter. повідомляє theverge.com.

Раніше ми писали, що Instagram відкрив для всіх користувачів функцію, доступну раніше лише обраним. Instagram оголосив, що стікери з посиланнями тепер доступні для всіх, хто користується функцією Stories. Раніше ця функція була доступна лише обмеженій кількості користувачів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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