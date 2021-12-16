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Instagram получил два миллиарда пользователей, но скрыл это

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 08:35
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Instagram достиг нового рубежа в 2 миллиарда активных пользователей в месяц, но официально не объявлял об этом, пишут СМИ со ссылкой на источники
Instagram побил новые рекорды посещаемости еще в октябре
Instagram побил новые рекорды посещаемости еще в октябре / Фото: Pixabay

Соцсеть не показывала количество своих пользователей с июня 2018 года, когда превысила отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц и с тех пор избегала рекламировать свой рост.

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Это связано с тем, что законодательные и регулирующие органы и так считают, что Facebook имеет чрезмерный контроль над рынком, пишет CNBC.

Сотрудники, попросившие не называть их имени, рассказали изданию, что они узнали о 2 миллиардах пользователей в ходе внутренних разговоров.

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Instagram достиг этой цифры примерно за неделю до того, как в октябре Facebook сменил название на Meta.

Официально компания отказалась от комментариев. Instagram был запущен в 2010 году и был приобретен Facebook примерно за 1 млрд долларов два года спустя.

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Напомним, ранее сообщалось, что Instagram вернется к хронологической ленте в 2022 году.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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