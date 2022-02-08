Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Місяць під загрозою: Індія знову спробує запустити в нього робота

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 20:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Індія планує здійснити другу спробу висадки на Місяць за допомогою своєї місії Chandrayaan 3, запуск якої заплановано на серпень 2022 року
Індія знову летить на Місяць, обіцяє бути обережнішою
Індія знову летить на Місяць, обіцяє бути обережнішою

Попередня закінчилася провалом: в 2019 посадковий модуль Vikram місії Chandrayaan 2 врізався в супутник в кінці процесу посадки.

Читайте також: Астронавти в акваріумі: NASA показало тренування місячної ходи

Реклама

Водночас супроводжуючий орбітальний апарат все ще працює, вивчаючи Місяць на відстані, пише Space.

Незабаром після удару Індійська організація космічних досліджень оголосила, що має намір швидко запустити наступну місію, щоб знову спробувати приземлитися. Але завадив COVID-19.

Тепер агенція готова призначити нову дату свого повернення на Місяць, націлившись на запуск у серпні, трохи більше ніж через три роки після того, як провалився перший апарат.

Реклама

"Цього разу ми будемо обережнішими", – запевнив міністр космосу Джітендра Сінг.

Інженери змінили конструкцію, що має підвищити шанси на успіх Chandrayaan 3 порівняно з посадковим модулем Vikram, що розбився.

Тим часом ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць трохи раніше: вона літає у космосі з 2015 року, а 4 березня має впасти на супутник.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Місяць під загрозою: Індія знову спробує запустити в нього робота Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Чекати залишилося недовго: промоутер назвав дату та місце проведення реваншу Усик – Джошуа Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Як журналіст-письменник придумав Скруджа, Uriah Heep та Копперфільда – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42985.88

Binance Coin (BNB)

415.89

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

131.6

Theta (THETA)

3.29

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти