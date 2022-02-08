Місяць під загрозою: Індія знову спробує запустити в нього робота

Індія планує здійснити другу спробу висадки на Місяць за допомогою своєї місії Chandrayaan 3, запуск якої заплановано на серпень 2022 року

Індія знову летить на Місяць, обіцяє бути обережнішою

Попередня закінчилася провалом: в 2019 посадковий модуль Vikram місії Chandrayaan 2 врізався в супутник в кінці процесу посадки.

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Водночас супроводжуючий орбітальний апарат все ще працює, вивчаючи Місяць на відстані, пише Space.

Незабаром після удару Індійська організація космічних досліджень оголосила, що має намір швидко запустити наступну місію, щоб знову спробувати приземлитися. Але завадив COVID-19.

Тепер агенція готова призначити нову дату свого повернення на Місяць, націлившись на запуск у серпні, трохи більше ніж через три роки після того, як провалився перший апарат.

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"Цього разу ми будемо обережнішими", – запевнив міністр космосу Джітендра Сінг.

Інженери змінили конструкцію, що має підвищити шанси на успіх Chandrayaan 3 порівняно з посадковим модулем Vikram, що розбився.

Тим часом ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць трохи раніше: вона літає у космосі з 2015 року, а 4 березня має впасти на супутник.

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