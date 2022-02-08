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Луна под угрозой: Индия снова попытается запустить в нее робота

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 февраля, 20:31
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Индия планирует совершить вторую попытку высадки на Луну с помощью своей миссии Chandrayaan 3, запуск которой намечен на август 2022 года
Индия снова летит на Луну, обещает быть осторожнее
Индия снова летит на Луну, обещает быть осторожнее

Предыдущая закончилась провалом: в 2019 году посадочный модуль Vikram миссии Chandrayaan 2 врезался в спутник в конце процесса посадки.

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При этом сопровождающий орбитальный аппарат все еще работает, изучая Луну на расстоянии, пишет Space.

Вскоре после удара Индийская организация космических исследований объявила, что намерена быстро запустить следующую миссию, чтобы снова попытаться приземлиться. Но помешал COVID-19.

Теперь агентство готово назначить новую дату своего возвращения на Луну, нацелившись на запуск в августе, чуть более чем через три года после того, как провалился первый аппарат.

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"На этот раз мы будем более осторожными", – заверилл министр космоса Джитендра Синг.

Инженеры изменили конструкцию, что должно повысить шансы на успех Chandrayaan 3 по сравнению с разбившимся посадочным модулем Vikram.

Тем временем ракета Илона Маска врежется в Луну чуть раньше: она летает в космосе с 2015 года, а 4 марта должна упасть на спутник.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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