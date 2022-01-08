Hubble показал, как тяжелые массивные галактики искажают реальность в космосе

Телескоп NASA Hubble показал искажение света, которое создают массивные скопления галактик в космосе

Астрономы показали, как массивные галактики искажают свет

Массивные космические объекты обладают такой силой тяжести, что могут искажать свет, исходящий от них позади, пояснили астрономы.

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Телескоп продемонстрировал интересный визуальный эффект, возникающий в результате существования больших галактических скоплений, сообщает Instagram Hubble.

Скопление галактик Abell 2744 исказило и увеличило изображение почти 3000 далеких галактик на заднем плане, отметили ученые.

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Они также отметили, что телескоп Уэбба примерно через шесть месяцев сможет начать работу и увидеть больше таких эффектов, а также изучит первые черные дыры и звезды во Вселенной.

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Контекст.