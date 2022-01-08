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Hubble показал, как тяжелые массивные галактики искажают реальность в космосе

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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8 января, 13:30
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Телескоп NASA Hubble показал искажение света, которое создают массивные скопления галактик в космосе
Астрономы показали, как массивные галактики искажают свет
Астрономы показали, как массивные галактики искажают свет

Массивные космические объекты обладают такой силой тяжести, что могут искажать свет, исходящий от них позади, пояснили астрономы.

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Телескоп продемонстрировал интересный визуальный эффект, возникающий в результате существования больших галактических скоплений, сообщает Instagram Hubble.

Скопление галактик Abell 2744 исказило и увеличило изображение почти 3000 далеких галактик на заднем плане, отметили ученые.

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Они также отметили, что телескоп Уэбба примерно через шесть месяцев сможет начать работу и увидеть больше таких эффектов, а также изучит первые черные дыры и звезды во Вселенной.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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