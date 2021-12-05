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Хімікати можуть впливати на кількість народжених хлопчиків чи дівчаток

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
5 грудня, 12:35
В закладинки
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Забруднення ртуттю збільшує кількість народжених хлопчиків, тоді як забруднення свинцем – дівчаток, вважають вчені
Забруднення може вплинути на виживання ембріонів різної статі
Забруднення може вплинути на виживання ембріонів різної статі / Фото: Pixabay

Ряд забруднюючих речовин та індикаторів бідності пов'язали з кількістю народжених дітей різної статі.

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Стать майбутньої дитини, звичайно, визначається при зачатті, але гормональні фактори можуть призвести до загибелі більшої кількості жіночих або чоловічих ембріонів, пише The Guardian .

Нове дослідження, опубліковане в журналі Plos Computational Biology, є першим настільки масштабним.

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У ньому використані дані про 150 млн американців за 8 років та дані про 9 млн шведів за 30 років.

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Вчені виявили, що забруднення ртуттю, хромом та алюмінієм корелює зі збільшенням числа народжених хлопчиків, тоді як забруднення свинцем збільшує частку дівчаток.

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Забруднення ртуттю та близькість до промислових підприємств призвели до зміни співвідношення статей до 3%.

Серед інших факторів впливу назвали життя у сільській місцевості (можливо, через хімікати) , велика кількість ресторанів швидкого харчування та показники стресу.

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Зокрема, кореляція відбулася через ДТП на дорогах і стрілянини в Технологічний інститут Вірджинії (Народилося більше дівчаток).

А ось сезон народження, температура погоди, рівень насильницьких злочинів та безробіття не показали значного впливу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у дитячих садках Південної Кореї з'явилися роботи.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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