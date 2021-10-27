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Youtube оголосив війну прихованій рекламі у дитячих відео

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 09:37
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YouTube починає війну проти дитячих каналів із неякісним контентом. Такі відео більше не монетизуватимуться
Youtube більше піклуватиметься про дітей
Youtube більше піклуватиметься про дітей

YouTube в листопаді почне демонетизувати деякі канали, призначені для дітей, якщо їхній контент неякісний, заохочує негативну поведінку чи ставлення або є дуже комерційним.

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Компанія раніше попереджала, що такий контент більше не матиме права на включення до спеціального додатку YouTube Kids, але з наступного місяця YouTube також почне застосовувати нові політики монетизації.

YouTube вперше оголосив про свої плани щодо посилення захисту неповнолітніх у серпні. У компанії обіцяли змінити налаштування для користувачів віком від 13 до 17 років, щоб сервіс нагадував про перерву та сон, а також перестав використовувати дані для націлення реклами.

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Перед цим низка груп захисту прав споживачів чинили тиск на YouTube і регулюючі органи, щоб вони заборонили подібні відео, що стирають кордони між контентом і рекламою, пише techcrunch.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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