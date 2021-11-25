Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Техно

Танцюють і займаються кунг-фу: у дитячих садках Південної Кореї з'явилися роботи

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 17:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Невеликих роботів розміром з ляльку почали використовувати як навчальний посібник у 300 дитячих центрах по всьому Сеулу
Діти в Сеулі тепер вчать танці та кунг-фу разом із роботами
Діти в Сеулі тепер вчать танці та кунг-фу разом із роботами / Фото: Getty Images

Штучний інтелект вже працює гідом у головній святині мусульман у Мецці, а тепер уряд Південної Кореї завіз роботів до дитячих садків.

Читайте також: Покажіть його Кличком: китайський "монстр" будує мости за кілька днів

Реклама

Пілотний проєкт має підготувати наступне покоління до високотехнологічного майбутнього, пише The Guardian.

Роботи рекомендовані дітям 3-5 років
Роботи рекомендовані дітям 3-5 років / Фото: Getty Images

Роботів розміром з пінту використовують як навчальний посібник у 300 дитячих садках Сеулу.

Реклама

Alpha Mini висотою 24,5 сантиметра вміє багато:

  • співати та танцювати;
  • розповідати історії;
  • навчати рухам кунг-фу;
  • робити фотографії, які миттєво надсилаються на планшет для перегляду.

Читайте також: Роботи MarkoBot та HU-Bot від студентів КПІ стали одним із найяскравіших спотів на Web Summit 2021

Реклама

Крім того, очі робота блимають, а зіниці перетворюються на серця при розмові з дитиною.

Роботи допомагають дітям розвиватися
Роботи допомагають дітям розвиватися / Фото: Getty Images

"У майбутньому дуже важливо буде розуміти, як управляти ШІ та пов'язаними з ним інструментами", – каже Хан Дон Сог з відділу догляду за дітьми уряду Сеула.

Вищеописаного робота уряд рекомендує використовуватиме для розвитку творчих здібностей дітей у віком від трьох до п'яти років.

Читайте також: Фізики після 30 років спроб зробили матерію невидимою

Наразі їх випробовують у дитсадках, які відвідують діти приблизно цього віку – від трьох до шести років.

"Коли я говорю йому співати, він співає добре. Я говорю танцювати, і ми танцюємо разом", – каже п'ятирічний Лі Га Юн.

Діти разом з роботами вчать бойові мистецства
Діти разом з роботами вчать бойові мистецства / Фото: Getty Images

У дитячому садку Maru у Сеулі, де навчається хлопчик, робот уже став частиною щоденного розкладу.

Раніше ми писали, що роботи замінили охоронців на заводі у Південній Кореї.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти