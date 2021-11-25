Невеликих роботів розміром з ляльку почали використовувати як навчальний посібник у 300 дитячих центрах по всьому Сеулу

Діти в Сеулі тепер вчать танці та кунг-фу разом із роботами / Фото: Getty Images

Штучний інтелект вже працює гідом у головній святині мусульман у Мецці, а тепер уряд Південної Кореї завіз роботів до дитячих садків.

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Пілотний проєкт має підготувати наступне покоління до високотехнологічного майбутнього, пише The Guardian.

Роботи рекомендовані дітям 3-5 років / Фото: Getty Images

Роботів розміром з пінту використовують як навчальний посібник у 300 дитячих садках Сеулу.

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Alpha Mini висотою 24,5 сантиметра вміє багато:

співати та танцювати;

розповідати історії;

навчати рухам кунг-фу;

робити фотографії, які миттєво надсилаються на планшет для перегляду.

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Крім того, очі робота блимають, а зіниці перетворюються на серця при розмові з дитиною.

Роботи допомагають дітям розвиватися / Фото: Getty Images

"У майбутньому дуже важливо буде розуміти, як управляти ШІ та пов'язаними з ним інструментами", – каже Хан Дон Сог з відділу догляду за дітьми уряду Сеула.

Вищеописаного робота уряд рекомендує використовуватиме для розвитку творчих здібностей дітей у віком від трьох до п'яти років.

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Наразі їх випробовують у дитсадках, які відвідують діти приблизно цього віку – від трьох до шести років.

"Коли я говорю йому співати, він співає добре. Я говорю танцювати, і ми танцюємо разом", – каже п'ятирічний Лі Га Юн.

Діти разом з роботами вчать бойові мистецства / Фото: Getty Images

У дитячому садку Maru у Сеулі, де навчається хлопчик, робот уже став частиною щоденного розкладу.

Раніше ми писали, що роботи замінили охоронців на заводі у Південній Кореї.