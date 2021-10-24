Обережно! Віруси в Play Market маскуються під "Гру в кальмара"

Дослідник шкідливого програмного забезпечення для Android Лукас Стефанко повідомив, що самі завантажувані з них досягли 1 мільйона установок за 10 днів.
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При цьому, вони не відрізняються якимось ігровим процесом – ігри були зроблені на швидку руку, аби привернути увагу потенційних користувачів.
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Проте, вони несуть в собі небезпеку. За словами Стефанко, в деяких іграх вбудований вірус, який підписує користувача на платні послуги без його відома.
Гру під назвою Squid з вбудованим вірусом типу Joker скачало понад 5 тисяч людей, перш ніж її видалили з магазину.