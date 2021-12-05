Химикаты могут влиять на количество рожденных мальчиков или девочек

Загрязнение ртутью увеличивает число рожденных мальчиков, в то время как загрязнение свинцом – девочек, считают ученые

Загрязнение может повлиять на выживание эмбрионов разного пола / Фото: Pixabay

Ряд загрязняющих веществ и индикаторов бедности связали с количеством рожденных детей разного пола.

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Пол будущего ребенка, конечно же, определяется при зачатии, но гормональные факторы могут привести к гибели большего количества женских или мужских эмбрионов, пишет The Guardian.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Plos Computational Biology, является первым настолько масштабным.

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В нем использованы данные о 150 млн американцев за 8 лет и данные о 9 млн шведов за 30 лет.

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Ученые обнаружили, что загрязнение ртутью, хромом и алюминием коррелирует с увеличением числа рожденных мальчиков, в то время как загрязнение свинцом увеличивает долю девочек.

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Загрязнение ртутью и близость к промышленным предприятиям привели к изменению соотношения полов до 3%.

Среди других факторов влияния назвали жизнь в сельской местности (возможно, из-за химикатов), большое количество ресторанов быстрого питания и показатели стресса.

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В том числе, корреляция произошла из-за ДТП на дорогах и стрельбы в Технологическом институте Вирджинии (родилось больше девочек).

А вот сезон рождения, температура погоды, уровень насильственных преступлений и безработица не показали значительного влияния.

Напомним, ранее сообщалось, что в детских садах Южной Кореи появились роботы.