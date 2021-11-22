Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Техно

Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету, яку відправлять в космос (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 листопада, 14:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юна Ярина Закалюжна із Житомира перемогла у міжнародному конкурсі малюнків Juice up your rocket! Art competition, організованому Європейським космічним агентством
Малюнком юної українки прикрасять ракету Ariane-5
Малюнком юної українки прикрасять ракету Ariane-5 / Фото: Wikipedia, Суспільне

Малюнок українки нанесуть на ніс ракети-носія Ariane-5, яка у 2023 році запустить до космосу станцію для вивчення Юпітера в рамках місії The JUpiter ICy moons Explorer (Juice).

Читайте також: NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів

Реклама

Участь у конкурсі взяли 2600 дітей у віці до 12 років із 63 країн світу. Потім організатори відібрали 12 фіналістів та вже з них визначили переможця.

Робота Ярини. Фото esa.int

"На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув", – цитує Ярину suspilne.media.

Переможниця зі своєю роботою. Фото: Суспільне Житомир

Ярина займається малюванням із дух років, проте навіть для її батьків перемога в конкурсі стала несподіванкою. А сама дівчинка навіть трохи злякалася.

Запуск заплановано на серпень 2023 року. Але до пункту призначення станція дістанеться лише через вісім років. Подивіться траєкторію польоту місії:

Реклама

Потім протягом трьох років вона досліджуватиме гігантську планету і три її найбільші супутники: Ганімед, Каллісто та Європа. Зокрема, вона шукатиме воду всередині цих місяців, а там, де є вода, там може бути життя! Раніше ми писали, що зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, у 3D.

Юпітер
Юпітер / Фото: Pixabay

Реклама

На сайті Європейського космічного агентства зазначається, що переможця буде запрошено стежити за запуском Juice у прямому ефірі.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти