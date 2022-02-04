Google відзначив старт Олімпіади-2022 кумедним дудлом

Google відзначив офіційний початок зимової Олімпади-2022 у Пекіні новим дудлом. На ньому різні звірята займаються видами спорту, присутніми в олімпійській програмі

Google відзначив старт Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

Олімпійські ігри у Пекіні стартують 4 лютого грандіозною церемонією відкриття. Шоу пройде на знаменитому пекінському стадіоні "Пташине гніздо", який приймав Ігри-2008 року.

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Щодо самого відкриття, то сценарій шоу тримають у секреті. Відомо лише, що воно буде набагато скромнішим, ніж у 2008 році. У постановці візьмуть участь близько 3000 артистів, тоді як минулого разу їх було 15 тисяч. Тематика буде присвячена звичайним людям.

Так виглядає дудл Google до старту Олімпіади-2022

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Що таке зимові Олімпійські ігри

Зимові Олімпійські ігри проводяться з 1924 року, але до 1992 року вони проводилися у ті роки, як і літня Олімпіада. Наразі ж турніри розвели з паузою у два роки.

Кількість видів Олімпійських ігор постійно змінюється. Наприклад, у Пекіні буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту, куди входять 15 дисциплін.

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Що таке Google Doodle

Тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, що з'являються на головній сторінці пошукової системи.

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