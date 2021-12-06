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Гра-головоломка з нарізанням начинок: Google випустив дудл до дня піци

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
6 грудня, 12:11
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Пошуковик випустив новий дудл, який у формі гри пропонує користувачам розрізати піцу так, щоб кожен клієнт отримав потрібну начинку
Новий дудл від Google вчить нарізати піцу
Новий дудл від Google вчить нарізати піцу

Google випустив новий дудл у вигляді онлайн-ігри, що показує різні її рецепти, присвятивши його День піци.

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6 грудня 2007 року неаполітанське кулінарне мистецтво піцайоло внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Саме Неаполь вважають місцем народження піци. яку почали там готувати приблизно в початку XVIII ст.

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Тепер користувачам пропонують потренуватися нарізування піци 10 класичних рецептів так, щоб клієнт отримав потрібний шматок – наприклад, без цибулі або без оливок.

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Чим точніше замовлення, тим більше зірок отримує гравець за задоволення запиту клієнта.

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Нагадаємо, раніше Google присвятив дудл відомому математику та автору терміна "нечітка логіка".

До цього Goggle випускав дудл на честь німецької співачки Фанні Мендельсон.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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