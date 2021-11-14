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Фанні Мендельсон: хто така і чому Google присвятив їй дудл

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 листопада, 11:00
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14 листопада Google присвятив дудл німецькій співачці, піаністці та композиторці Фанні Мендельсон. Сьогодні виповнилося 2016 років від дня народження знаменитості
Google присвятив дудл Фанні Мендельсон
Google присвятив дудл Фанні Мендельсон

Фанні була найстаршою в сім'ї з чотирьох дітей. Разом із братом Феліксом вона з юних років займалася музикою. Але потім їй заборонив батько – настав час думати про заміжжя.

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Тим не менш, Фанні не закинула музику і потай пересилала свої творіння братові. А після заміжжя чоловік Фанні художник Вільгельм Гензель наполяг, щоб вона продовжувала займатися музикою.

Втім, через свою сором'язливість більшість робіт дівчини так і залишалися зберігатись у неї в столі.

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А в цей час слава про її знаменитого брата гриміла не весь світ. Фелікс Мендельсон – автор того самого весільного маршу.

Але часто він видавав твори сестри за свої власні. Достеменно відомо, про шість творів. Про одного з них він особисто зізнався, коли отримав похвалу від королеви Вікторії.

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Фанні померла лише у 41-річному віці внаслідок серцевого нападу під час репетиції ораторія "Вальпургієва ніч". За кілька місяців не стало і її брата.

Фанні залишила по собі близько 500 музичних творів. А скільки ще приписали її братові...

Google Doodle – тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, що з'являються на головній сторінці пошукової системи.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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