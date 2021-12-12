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Дудл до Дня фо від Google: що це за суп і чому він такий популярний

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 14:54
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Інтернет-пошуковик Google присвятив спеціальний дудл Дню супу фо з рисової локшини, який у В'єтнамі відзначається 12 грудня
Дудл присвячений найпопулярнішому супу фо
Дудл присвячений найпопулярнішому супу фо

Doodle, проілюстрований художницею Люсією Фам із Ханоя, зображує фо, яке вперше приготували у провінції Нам Дінь між кінцем XIX – початком XX століть.

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Ця страва подається у вигляді ароматного супу, наповненого пікантним бульйоном, м'якою рисовою локшиною, свіжою зеленню та тонко нарізаним м'ясом, говорить його опис.

День фо зробили святом у 2018 році. Що відрізняє цей суп, так це продуманий процес приготування для отримання багатошарового смаку та прозорого бульйону.

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Гугл присвятив дудл супу

До нього входять такі інгредієнти, як смажений імбир, насіння фенхелю, зірчастий аніс та кориця для вареного бульйону, бульйон служить основою для ароматів та смаків на будь-який смак.

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Дехто вважає, що "phở" походить від слова phấn , блюдо з рисової локшини. Традиційно фо – це страва для сніданку, яка продається у вуличних кіосках із їжею. Його їдять у всьому світі.

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Нагадаємо, раніше Google зробив дудл до Дня піци у вигляді гри-головоломки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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