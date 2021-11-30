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СЬОГОДНІ Техно

Google присвятив новий дудл автору терміна "нечітка логіка"

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 12:10
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Американський математик та логік азербайджанського походження Лотфі Заде намагався пов'язати математику з інтуїтивним способом комунікації
Відомий математик працював у США, але похований на батьківщині в Баку
Відомий математик працював у США, але похований на батьківщині в Баку

Новий дудл від Google присвячений автору терміна "нечітка логіка" – професору Каліфорнійського університету Лотфі Заде (4 лютого 1921 – 6 вересня 2017 року).

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Нечітка логіка людей

Американський математик та логік азербайджанського походження був одним із засновників теорії нечітких множин.

Сам термін "нечітка логіка" з'явився як спроба пов'язати математику з інтуїтивним способом комунікації, яким люди керуються у житті.

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Заде опублікував написав чотири теорії;

  • про нечіткі множини;
  • про нечітку логіку;
  • м'яких обчислень;
  • вербальних обчислень та уявлень.

У Google Scholar зареєстровано майже 90 тис. тис. посилань його роботи.

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Баку – США – Баку

Вчений народився недалеко від Баку, тим самим він ще в школі зустрів майбутню дружину – Фане Коренман, чия родина залишила Одесу під час єврейських погромів.

Через багато років Фей Заде стала автором найповнішої біографії свого чоловіка. "Моє життя та подорожі з батьком нечіткої логіки".

У липні 1944 року подружжя переїхало до США, де з 1959 року вчений працював у Каліфорнійському університеті.

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На його власне прохання Заде був похований на батьківщині в Азербайджані за мусульманськими звичаями.

Нагадаємо, 14 листопада Google присвятив дудл Фанні Мендельсон .

У жовтні компанія привітала так само з 150-річною річницею відомого українця Івана Піддубного .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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