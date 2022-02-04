Google отметил старт Олимпиады-2022 забавным дудлом

Google отметил официальное начало зимней Олимпады-2022 в Пекине новым дудлом. На нем разные зверьки занимаются видами спорта, присутствующими в олимпийской программе

Google отметил старт Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля грандиозной церемонией открытия. Шоу пройдет на знаменитом пекинской стадионе "Птичье гнездо", принимавшем Игры-2008 года.

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Что касается самого открытия, то сценарий шоу держат в секрете. Известно только, что оно будет намного скромнее, чем в 2008 году. В постановке примут участие около 3000 артистов, в то время как тогда их было 15 тысяч. Тематика будет посвящена обычным людям.

Так выглядит дудл Google к старту Олимпиады-2022

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Что такое зимние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры проводятся с 1924 года, но до 1992 года они проводились в те же годы, что и летняя Олимпиада. Сейчас же турниры развели со сдвигом в два года.

Количество видов Олимпийских игр постоянно меняется. Например, в Пекине будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта, куда входят 15 дисциплин.

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Что такое Google Doodle

Тематические рисунки Google – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика.

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