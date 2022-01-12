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Рік триває лише день: знайдено екзопланету у формі футбольного м'яча

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 14:18
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Дослідники виявили екзопланету в 1000 світлових років від Землі, яка більше нагадує футбольний м'яч, ніж звичайну сферу
Планета має форму м'яча та обертається неймовірно швидко навколо своєї зірки
Планета має форму м'яча та обертається неймовірно швидко навколо своєї зірки / Фото: NASA, ESA

Дивна форма надгарячої планети WASP-103b пов'язана з тим, що планета розтягується гравітаційними силами батьківської зірки.

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Екзопланета вважається "гарячим Юпітером", причому вона звертається навколо своєї батьківської зірки всього за один земний день, пише Space.

Розташування планети робить її надзвичайно близькою до випромінювання зірки та схильною до сильної гравітації. Маса батьківської зірки – в 1,22 рази більша за сонячну.

Розміри зірки, навколо якої обертається планета, перевищують Сонце, фото NASA

Цікаво, що сильні приливні сили, що викликаються планетою, аналогічні припливам, які Місяць викликає в наших океанах на Землі, але набагато більше екстремальної форми.

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Транзити також дозволили вченим вивчити внутрішню частину планети, яка, як вони припускають, схожа на Юпітер, але у 1,49 рази більше.

Екзопланета майже в 1,5 рази більша за Юпітер, але має схожу структуру, фото NASA

Команда хоче додатково поспостерігати за планетою за допомогою телескопа CHEOPS, який її і виявив, щоб краще зрозуміти такий тип планет.

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Крім того, вчені сподіваються використати і дані телескопа Джеймса Вебба, який уже розгорнув своє золоте дзеркало, але ще кілька місяців налаштовуватиметься для початку роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше поза Сонячною системою знайшли планету із магнітним полем.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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