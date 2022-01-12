Год длится всего день: найдена экзопланета в форме футбольного мяча

Странная форма сверхгорячей планеты WASP-103b связана с тем, что планета растягивается гравитационными силами ее родительской звезды.
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Экзопланета считается "горячим Юпитером", при этом она обращается вокруг своей родительской звезды всего за один земной день, пишет Space.
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Расположение планеты делает ее чрезвычайно близкой к излучению звезды и подверженной сильной гравитации. Масса родительской звезды – в 1,22 раза больше солнечной.
Интересно, что сильные приливные силы, вызываемые планетой, аналогичны приливам, которые Луна вызывает в наших океанах на Земле, но в гораздо более экстремальной форме.
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Транзиты также позволили ученым изучить внутреннюю часть планеты, которая, как они предполагают, похожа на Юпитер, но в 1,49 раза больше.
Команда хочет дополнительно пронаблюдать за планетой с помощью телескопа CHEOPS, который ее и обнаружил, чтобы лучше понять такой тип планет.
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Кроме того, ученые надеются использовать и данные телескопа Джеймса Уэбба, который уже развернул свое золотое зеркало, но еще несколько месяцев будет настраиваться для начала работы.
Напомним, ранее мы писали о том, что впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем.