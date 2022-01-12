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Год длится всего день: найдена экзопланета в форме футбольного мяча

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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12 января, 14:18
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Исследователи обнаружили экзопланету в 1000 световых лет от Земли, которая больше напоминает футбольный мяч, чем обычную сферу
Планета имеет форму мяча и вращается невероятно быстро вокруг своей звезды
Планета имеет форму мяча и вращается невероятно быстро вокруг своей звезды / Фото: NASA, ESA

Странная форма сверхгорячей планеты WASP-103b связана с тем, что планета растягивается гравитационными силами ее родительской звезды.

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Экзопланета считается "горячим Юпитером", при этом она обращается вокруг своей родительской звезды всего за один земной день, пишет Space.

Расположение планеты делает ее чрезвычайно близкой к излучению звезды и подверженной сильной гравитации. Масса родительской звезды – в 1,22 раза больше солнечной.

Размеры звезды, вокруг которой вращается планета, превышают Солнце, фото NASA

Интересно, что сильные приливные силы, вызываемые планетой, аналогичны приливам, которые Луна вызывает в наших океанах на Земле, но в гораздо более экстремальной форме.

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Транзиты также позволили ученым изучить внутреннюю часть планеты, которая, как они предполагают, похожа на Юпитер, но в 1,49 раза больше.

Экзопланета почти в 1,5 раза больше, чем Юпитер, но имеет схожую структуру, фото NASA

Команда хочет дополнительно пронаблюдать за планетой с помощью телескопа CHEOPS, который ее и обнаружил, чтобы лучше понять такой тип планет.

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Кроме того, ученые надеются использовать и данные телескопа Джеймса Уэбба, который уже развернул свое золотое зеркало, но еще несколько месяцев будет настраиваться для начала работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что впервые вне Солнечной системы нашли планету с магнитным полем.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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